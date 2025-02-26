Один "отличился" на Киевщине: СБУ задержала агентов ФСБ, корректировавших ракетные удары по трем регионам Украины. Фото
Сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу ФСБ, которая по заказу РФ корректировала ракетные удары по нескольким регионам Украины. Одного из злоумышленников задержали в Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное, с конфискацией имущества.
"Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу ФСБ, которая по заданию РФ шпионила в Киевской, Харьковской и Львовской областях. Злоумышленники корректировали ракетные атаки рашистов по локациям Сил обороны. По результатам спецоперации задержаны три российских агента, которые готовили координаты для огневого поражения украинских объектов", – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в Службе безопасности, приоритетными целями неприятеля были военные аэродромы, запасные командные пункты и учебные центры украинских защитников, а также заводы по ремонту бронетехники и БПЛА. Для выполнения задания ФСБ дистанционно завербовала местных безработных в возрасте 23, 34 и 40 лет, которые искали быстрые заработки на Telegram-каналах.
Все они были рассредоточены по 3 регионам Украины, но имели общего российского куратора – кадрового сотрудника управления ФСБ по черноморскому флоту РФ. Киберспециалисты СБУ уже установили его личность.
Так, одного из агентов российский куратор "командировал" во Львов. Для сбора разведданных он устроился экспедитором в местную строительную фирму, выполнявшую подряды для воинских частей. Другим злоумышленником оказался житель Киевщины – он ездилй по региону, где пытался выявить основные и оперативные аэродромы с боевой авиацией ВСУ.
Еще один агент врага – житель Харькова, который отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники. Сил обороны в прифронтовом городе. Также он "втемную" расспрашивал у своих знакомых о местных предприятиях, восстанавливающих боевые характеристики украинской военной техники.
"Служба безопасности своевременно разоблачила всех трех агентов, задокументировала их преступления и задержала "с поличным", когда каждый из них проводил доразведку вблизи потенциальных целей. У задержанных изъяты мобильные телефоны с анонимными чатами в мессенджере, которые они использовали для контактов с ФСБ", – добавили в пресс-службе.
По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, злоумышленникам сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор жительнице Донбасса, которая передавала российским спецслужбам данные о боевых позициях украинских военных. Женщина признана виновной в государственной измене и приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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