Шпионил за военными эшелонами ВСУ в Черкасской области: предателя луганчанина приговорили к 15 годам заключения. Фото

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что предателя приговорили к 15 годам заключения. Он шпионил за военными эшелонами ВСУ в Черкасской области и передавал врагу данные об обороне региона.

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Об этом сообщили в СБУ. Расследование проводилось по процессуальному руководству областной прокуратуры.

"По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил агент российской военной разведки (более известной как игру), действовавший в Черкасской области", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что злоумышленник отслеживал направление движения эшелонов ВСУ и локации узловых станций Укрзализныци, на которых они производили остановки. Кроме того, оккупанты надеялись получить от своего агента координаты складов с вооружением Сил обороны и госпиталей, где проходят лечение украинские воины.

В случае получения разведданных враг планировал использовать их для подготовки прицельных ракетно-дроновых ударов по украинским объектам.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в феврале 2024 года. Также были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны. По данным следствия, вражеским агентом является 46-летний уроженец Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область в город Смела как переселенец, а впоследствии его дистанционно завербовало ГРУ.

Чтобы привлечь мужа к сотрудничеству, российская спецслужба наняла его давнего знакомого – боевика оккупационных группировок РФ, воюющего на восточном фронте. Именно через него агент поддерживал связь с российской военной разведкой. Для этого использовал анонимный чат в мессенджере, куда "отчитывался" в виде фото потенциальных целей с подробным описанием и геолокациями.

Во время обысков в помещении задержанного изъят мобильный телефон, с которого он контактировал с "связным" российского ГРУ.

По материалам следователей СБУ агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена, совершенное в условиях военного положения". Приговором суда ему назначено 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Накануне стало известно о том, что сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу ФСБ, которая по заказу РФ корректировала ракетные удары по нескольким регионам Украины. Одного из злоумышленников задержали в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор жительнице Донбасса, которая передавала российским спецслужбам данные о боевых позициях украинских военных. Женщина признана виновной в государственной измене и приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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