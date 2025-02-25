"Сливала" россиянам позиции ВСУ в Донецкой области: предательница Украины получила 15 лет заключения с конфискацией имущества. Фото

Суд вынес приговор жительнице Донбасса, которая передавала российским спецслужбам данные о боевых позициях украинских военных. Женщина признана виновной в государственной измене и приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщили в Службе безопасности Украины, предательницей оказалась 33-летняя работница дома культуры из Новогродовки, задержанная в январе 2024 года. Она шпионила в пользу ФСБ, передавая врагу координаты укрепрайонов, блокпостов и артиллерийских позиций ВСУ на Покровском направлении.

По данным контрразведки СБУ, тогда врага больше всего интересовали геолокации укрепрайонов, блокпостов и артиллерийских позиций украинских войск.

Чтобы получить такую информацию, агент регулярно ездила маршрутными такси по населенным пунктам Донетчины, в частности в районах Курахово, Мирнограда, Новогродовки, Селидового и Михайловки. Она скрыто фиксировала места вероятного расположения украинских защитников, а затем передавала эти данные через мессенджер российскому куратору, личность которого уже установила СБУ.

Следствие задокументировало, как предательница посылала врагу пометки на электронных картах с названиями объектов. Во время обыска в ее доме правоохранители обнаружили телефон с анонимным чатом, который она использовала для контактов с ФСБ и для передачи "отчетов".

Известно, что женщина попала в поле зрения российских спецслужб осенью 2023, когда оставляла антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. После одного из таких сообщений с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на "привилегии" в случае оккупации региона.

Суд признал ее виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области сотрудники СБУ задержали агента ФСБ. Предатель находился в должности оператора беспилотных систем, но корректировал ракетные удары РФ по региону. Для этого он использовал как штатные дроны, так и миникамеры.

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