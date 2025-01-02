Продавали справки и не только: СБУ и Нацполиция ликвидировали три новые схемы для уклонистов на западе и юге Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации, действовавшие в западных и южных регионах страны. В результате комплексных мероприятий были задержаны шесть организаторов этих сделок.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Злоумышленники предлагали фиктивные медицинские справки об инвалидности или помогали уклоняющимся нелегально пересекать границу, обходя официальные контрольно-пропускные пункты.

Стоимость таких "услуг" колебалась от 5 до 15 тысяч долларов за каждого клиента.

Например, на Закарпатье двое местных жителей пытались переправить уклониста за границу, спрятав его среди строительного мусора. Для маскировки они поместили его на дно подводы, запряженной лошадьми.

В Одесской области задержаны также организаторы преступных схем для уклонистов. Трое жителей Подольского района в возрасте от 21 до 25 лет пешком выводили военнообязанных за границу через так называемую зеленку.

На Буковине подозрение получил местный врач, который после увольнения из медицинского учреждения продавал уклонистам фиктивные медицинские справки о наличии инвалидности 2-й группы. Для проведения схемы он использовал свои личные связи в медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Организаторам сделок сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 – организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц;

ч. 3 ст. 369-2 – получение неправомерной выгоды для себя или других лиц за влияние на принятие решений уполномоченными государственными лицами, соединенное с вымогательством.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне задержан чиновник-предатель, который во время оккупации города помогал России. Им оказался младший инспектор Херсонского следственного изолятора. Когда облцентр находился в руках РФ, украинец охранял вражескую пыточную, обустроенную оккупантами в здании захваченного СИЗО.

Мужчина призывал своих знакомых вступать в оккупационное учреждение РФ и обещал "зарплату" в рублях и хорошее отношение со стороны агрессора. После освобождения Херсона злоумышленник пытался уйти от правосудия и постоянно менял места жительства.

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