СБУ задержала двух корректировщиков, которые наводили российские удары на Славянск и Краматорск. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух жителей Донетчины, разведывавших для врага места дислокации ВСУ в Краматорском районе. С полномасштабным российским вторжением агенты наводили вражеские ракеты в свои родные города.

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Предателей взяли под стражу, им грозит пожизненное заключение. О деталях разоблачения злоумышленников сообщили в Офисе генпрокурора и СБУ, публикуя их фото.

Установлено, что оккупанты пытались узнать локации пунктов базирования и логистических центров Сил обороны, вовлеченных в боевые действия на восточном фронте. Чтобы получить координаты для огневого поражения, они дистанционно завербовали двух местных жителей. Фигуранты действовали порознь, но оба корректировали воздушные атаки РФ по Славянску и Краматорску.

Одним из предателей оказался 47-летний житель Славянска. В августе 2024 года он попал "в расчет" военной разведки РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в соцсетях.

После вербовки агент отслеживал локации наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск, в частности, в районах блокпостов на въездах в город. Также фигурант пытался обнаружить склады с боеприпасами и станции ремонта военной техники Сил обороны.

Собранную информацию он передавал через запрещенную соцсеть "Одноклассники" своему давнему приятелю – боевику оккупационных группировок РФ, воюющему под Бахмутом и сотрудничающему с российскими спецслужбами.

Кроме того, так называемый разведчик сосредотачивал внимание вербовщика на технике и блокпостах. При этом указывал на местность и автодороги, по которым, в том числе, передвигаются гражданские автомобили, осознавая, что по предоставленным им координатам могут быть нанесены огневые удары.

Еще одним предателем оказался 37-летний работник завода в Краматорске. Он работал на ФСБ, которая в 2024-м завербовала его через Telegram-канал, где он делал "сообщения" в поддержку оккупантов.

По указанию российского спецслужба агент обходил местность, а также фотографировал и обозначал на Google-картах локации украинских войск. Сотрудники СБУ задержали фигуранта, когда он готовил агентурный отчет с координатами потенциальных целей.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры двум гражданам поставлено в известность о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Оба находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили пятерых злоумышленников, которые по заказу России готовили теракты и диверсии в разных регионах страны. Среди фигурантов – агенты спецслужб РФ, готовившие взрывы военных. Теперь большинству из них вместо "легкого" заработка грозит пожизненное заключение.

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