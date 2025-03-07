СБУ задержала агентурную группу РФ, корректировавшую воздушные атаки по Николаеву. Фото

В Николаеве нейтрализовали агентурную группу российских спецслужб, которые отслеживали перемещение ВСУ и корректировали ракетно-дроновые удары по городу. В общем были задержаны четыре участника вражеской ячейки.

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О деталях разоблачения злоумышленников сообщила Служба безопасности Украины. По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения представителей страны-агрессора, когда публиковали прокремлевские комментарии в Telegram-канале одного из пропагандистов.

Расследование установило, что приоритетными целями врага были запасные командные пункты и логистические составы Сил обороны, вовлеченные в боевые действия на южном фронте. Чтобы собрать координаты для русских ударов, агенты врозь обходили улицы и близлежащие районы Николаева и фотографировали вероятные локации военных.

Кроме того, злоумышленники отслеживали места остановок и техобслуживания техники ВСУ и Национальной гвардии, направлявшейся на фронт.

Собранную информацию предатели мессенджером направляли связному – враждебному "военкору" Сергею Лебедеву (псевдоним "Лохматый"), который скрывается во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ и военную разведку РФ (ГРУ).

Служба безопасности разоблачила агентурную группу, задокументировала преступления и задержала фигурантов по адресам проживания. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

По данным Офиса генпрокурора, задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении или расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от восьми лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, после теракта в Николаеве 14 февраля, унесшего жизни трех военнослужащих, правоохранители в течение суток разоблачили четырех подозреваемых в преступлении подельников из Полтавщины. Злоумышленники оказались несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 17 лет), а пятая фигурантка – 42-летняя женщина – погибла на месте инцидента.

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