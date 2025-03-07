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СБУ задержала агентурную группу РФ, корректировавшую воздушные атаки по Николаеву. Фото

Марина Лисничук
Расследования
2 минуты
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СБУ задержала агентурную группу РФ, корректировавшую воздушные атаки по Николаеву. Фото

В Николаеве нейтрализовали агентурную группу российских спецслужб, которые отслеживали перемещение ВСУ и корректировали ракетно-дроновые удары по городу. В общем были задержаны четыре участника вражеской ячейки.

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О деталях разоблачения злоумышленников сообщила Служба безопасности Украины. По данным следствия, фигуранты попали в поле зрения представителей страны-агрессора, когда публиковали прокремлевские комментарии в Telegram-канале одного из пропагандистов.

Расследование установило, что приоритетными целями врага были запасные командные пункты и логистические составы Сил обороны, вовлеченные в боевые действия на южном фронте. Чтобы собрать координаты для русских ударов, агенты врозь обходили улицы и близлежащие районы Николаева и фотографировали вероятные локации военных.

СБУ задержала агентурную группу РФ, корректировавшую воздушные атаки по Николаеву. Фото

Кроме того, злоумышленники отслеживали места остановок и техобслуживания техники ВСУ и Национальной гвардии, направлявшейся на фронт.

СБУ задержала агентурную группу РФ, корректировавшую воздушные атаки по Николаеву. Фото

Собранную информацию предатели мессенджером направляли связному – враждебному "военкору" Сергею Лебедеву (псевдоним "Лохматый"), который скрывается во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ и военную разведку РФ (ГРУ).

СБУ задержала агентурную группу РФ, корректировавшую воздушные атаки по Николаеву. Фото

Служба безопасности разоблачила агентурную группу, задокументировала преступления и задержала фигурантов по адресам проживания. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

СБУ задержала агентурную группу РФ, корректировавшую воздушные атаки по Николаеву. Фото

По данным Офиса генпрокурора, задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении или расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от восьми лет заключения до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, после теракта в Николаеве 14 февраля, унесшего жизни трех военнослужащих, правоохранители в течение суток разоблачили четырех подозреваемых в преступлении подельников из Полтавщины. Злоумышленники оказались несовершеннолетними (в возрасте от 14 до 17 лет), а пятая фигурантка – 42-летняя женщина – погибла на месте инцидента.

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