Действовали по инструкции врага: Нацполиция и СБУ задержали агентов РФ, устроивших теракт в Николаеве. Фото

Правоохранители после теракта в Николаеве 14 февраля в течение суток разоблачили четырех подозреваемых в преступлении сообщников. Задержанные являются несовершеннолетними (возрастом от 14 до 17 лет ).

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Пятая фигурантка – 42-летняя женщина – погибла на месте инцидента, вблизи аведения общественного питания, от детонации принесенной ею взрывчатки. Также скончались трое военнослужащих, еще семь человек получили ранения разной степени тяжести. О задержании сообщников исполнительницы теракта сообщила пресс-служба Нацполиции утром 19 февраля.

Подробности от Нацпола

14 февраля около 14:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве в общественном месте, в результате которого погибли и пострадали люди.

В течение суток правоохранители установили, что к теракту причастны жители Полтавщины (четверо несовершеннолетних от 14 до 17 лет и женщина 42 лет).

Предлагая "быстрый заработок", спецслужбы РФ завербовали их в одном из популярных мессенджеров.

Получив инструкции куратора, несовершеннолетние фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство, положили в рюкзак и отдали 42-летней сообщнице. Именно она была исполнительницей преступления и должна была получить вознаграждение за передачу "большой суммы денег" возле общепита в Николаеве.

Женщина приехала в город вместе со своим несовершеннолетним сыном. Прибыв на локацию, она поддерживала связь с российским куратором и по приказу подошла к группе военных. После этого СВУ дистанционно (через вызов на мобильный телефон) взорвали.

Женщина и три воина погибли. Также есть семь раненых.

Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции Николаевской и Полтавской областей задержали четырех несовершеннолетних в месте их проживания.

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, в которых зафиксированы доказательства контактов с российскими спецслужбами. Также стражи порядка изъяли орудия и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Подростки уже под стражей, им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 258 УК (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, приведший к гибели людей).

Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения.

Как ранее писал OBOZ.UA, взрыв в Николаеве днем 14 февраля раздался на улице Пограничной. В результате теракта погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности – Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык.

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