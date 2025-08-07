СБУ задержала агента РФ, который наводил авиабомбы на Славянск: "наблюдательный пункт" обустроил в квартире. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области российского агента, который корректировал воздушные атаки войск РФ по Славянску. Вражеским пособником оказался 33-летний местный безработный.

Видео дня

Фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Детали разоблачения предателя

Установлено, что после вербовки предатель приступил к сбору координат для подготовки новой серии российских воздушных атак по прифронтовому городу с использованием дронов и управляемых авиабомб.

Агрессор планировал нацеливаться на запасные командные пункты, ремонтные базы и логистические склады украинских защитников. Поэтому, чтобы выявить такие локации, злоумышленник обходил местность, где обращал внимание на объекты с наибольшей концентрацией личного состава и военной техники Сил обороны.

Кроме того, для слежения за направлением движения и количеством бронеколонн ВСУ вражеский агент обустроил "наблюдательный пункт" в собственной квартире, окна которой выходят на проезжую часть. Собранные данные мужчина отображал в виде отметок на Google-картах для "отчета" оккупантам: связывался с ними он через анонимный чат в мессенджере.

Чтобы избежать ответственности за сотрудничество с агрессором, агент решил "залечь на дно" в собственном доме и "поставил на паузу" контакты с куратором. Однако СБУ задокументировала каждый его шаг работы на врага и задержала по месту жительства.

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник уже находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что предшествовало

Ранее СБУ уже неоднократно задерживала жителей Славянска, которые работали на страну-агрессора РФ. Так, в июне была разоблачена 44-летняя продавщица из местного магазина, которая, чтобы собрать для врага разведданные, обходила местность, а также расспрашивала "нужную" информацию у покупателей.

Впоследствии Служба безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (ГРУ) в Славянске – тоже продавщицу одного из магазинов. Женщина корректировала авиационные удары РФ по Силам обороны на Краматорском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июля российская террористическая армия нанесла удары по Славянску Донецкой области, убив мужчину. В результате вражеской атаки в городе были повреждены торговый комплекс, СТО, учебное заведение и административное здание, пострадали гражданские.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!