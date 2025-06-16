СБУ задержала информаторов РФ, которые наводили удары по Донетчине: что им грозит. Фото

Служба безопасности задержала на Донетчине двух местных жительниц, которые готовили координаты для ракетно-бомбовых ударов РФ по области. Информаторами российских спецслужб оказались продавщица и коммунальщик.

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За работу на врага обеим женщинам грозит до восьми лет заключения. О разоблачении предателей сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в Славянске пособницей оккупантов оказалась 44-летняя продавщица из местного магазина, которая попала в поле зрения агрессора из-за пророссийских комментариев в Telegram-каналах.

Чтобы собрать для РФ разведданные, женщина обходила местность, а также выведывала "нужную" информацию у посетителей магазина.

Другой информатор – это 45-летняя работница коммунального предприятия в поселке Красноторка Краматорского района. Она дистанционно сотрудничала со "связным" спецслужбы РФ, которым оказался ее давний знакомый с временно захваченной части Донетчины.

По инструкции оккупантов она отслеживала расположение блокпостов и маршруты движения бронетехники украинских войск в направлении передовой. Собранную развединформацию куратор фигурантки планировал передавать в российское ГРУ.

Сотрудники СБУ задержали обеих злоумышленниц по местам жительства. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами работы на Россию.

Следователи СБУ сообщили фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленницы уже находятся под стражей без права внесения залога, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области задержали агента ФСБ, которая готовила теракты и наводила удары РФ. Женщина также изготавливала самодельные взрывные устройства и передавала агрессору координаты объектов Сил обороны.

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