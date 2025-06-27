СБУ задержала продавщицу из Славянска, которая наводила российские удары по Донетчине: какое наказание ей грозит. Фото

Служба безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (ГРУ) в Донецкой области. Речь идет о продавщице одного из магазинов в Славянске, которая корректировала авиационные удары РФ по Силам обороны на Краматорском направлении.

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Оккупанты завербовали женщину дистанционно и дали задание: выявлять локации украинских войск на прифронтовой территории края. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, чтобы собрать разведывательные данные, жительница Славянска лично обходила местность, где собирала сведения о расположении украинских сил. Эту информацию фигурантка обобщала в отчет и отправляла своему "связному" – боевику оккупационных группировок РФ, который воюет на одном из восточных направлений фронта.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и заблаговременно обезопасили локации ВСУ. На финальном этапе спецоперации контрразведчики задержали предательницу по месту ее проживания. У женщины изъяли телефон с ее аккаунтом в "Одноклассниках", где она контактировала с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. За работу на агрессора ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали 19-летнюю харьковчанку, которая совершила теракт по заказу спецслужб РФ. Девушка под видом "волонтерской помощи" передала украинским военным заминированный скутер: в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек.

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