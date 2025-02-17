Самая дорогая фотосессия в их жизни: пограничники поймали уклонистов, пытавшихся незаконно перейти границу с Молдовой. Фото

Пограничники поймали пятерых мужчин, которые решили избежать мобилизации и нелегально пересечь границу через непризнанное Приднестровье. Они должны были заплатить по 120 тысяч гривен автору анонимного канала за якобы прокладку маршрута.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в понедельник, 17 февраля. Технические средства пограничников обнаружили нарушителей, это оказалась самая дорогая фотосессия в их жизни.

Как выяснилось, помочь уклонистам взялся админ телеграмм-канала, который предложил свой "маршрут": организовал точку сбора, а дальше – 25 км пешком. За свои услуги он должен был получить по 120 тысяч гривен с каждого.

"Однако заработок сорвался – группа "засветилась" в объективе технических средств охраны границы. Нарушителей задержали и составили админпротоколы", – рассказали пограничники.

Ранее стало известно, что пограничники задержали двух мужчин призывного возраста, которые незаконно хотели скрыться в Румынии. Нарушители три дня бродили по высокогорью, пытаясь пересечь границу.

А в Закарпатской области задержали группу мужчин, пытавшихся пересечь границу, спрятавшись в грузовике под слоем песка. За незаконную переправку в Венгрию каждый нарушитель заплатил от 8 до 10 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГПСУ разоблачили еще одну схему пересечения границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Достоверно известно, что по крайней мере из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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