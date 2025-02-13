Работала на враге: СБУ задержала 16-летнюю агентку РФ, которая изготовила взрывчатку, чтобы взорвать полицейский наряд в Житомире. Фото

В Житомире контрразведка СБУ разоблачила 16-летнюю агентку российских спецслужб, изготовившую взрывчатку, чтобы взорвать наряд полиции. Она самостоятельно создала два самодельных взрывных устройства.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Злоумышленница была завербована через Телеграмм и по указаниям российского спецслужбиста самостоятельно изготовила два самодельных взрывных устройства.

Одна из них она подключила к мобильному телефону для дистанционного подрыва.

Взрывчатку девушка спрятала в тайнике, после чего передала геолокацию россиянам. Два агента врага забрали взрывчатку и пытались взорвать украинских полицейских, которые должны были прибыть на вызов.

СБУ вовремя предотвратила теракт и задержала исполнителей. Однако сама агент пыталась скрыться и скрывалась у родственников в Бердичевском районе.

Установлено, что она уже получила новую задачу от кураторов из РФ – создать еще несколько взрывных устройств.

Во время обысков правоохранители изъяли компоненты для взрывчаток, мобильный телефон с поличным с россиянами и сменные SIM-карты, которые она использовала для конспирации.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей. Ее и грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агентов РФ, пытавшихся установить GPS-маячок на спецтранспорт, сопровождающий колонны ВСУ на фронт. На врага за деньги вызвался работать 20-летний житель Киевщины, к преступной деятельности он в темноте привлек несовершеннолетнего.

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