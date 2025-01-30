Пришли отключать газ: под Киевом мужчина 'коктейлем Молотова' пытался сжечь трактор коммунальщиков. Фото

В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался сжечь технику коммунальщиков. Злоумышленник бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в сторону трактора из-за того, что ему пришли отключить газ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях им поступило сообщение от местного жителя о том, что в его доме в селе Литки Киевской области осуществляют отключение газоснабжения.

"Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что между 45-летним фигурантом и представителями газовой службы произошел конфликт из-за задолженности. Во время выполнения работ газовщиками злоумышленник зашел во свой двор и приготовил несколько бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он бросил их в сторону трактора газовой службы, в результате чего произошло возгорание транспортного средства", – добавили в пресс-службе.

Пожар был оперативно ликвидирован – к счастью, никто не пострадал. Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу. Злоумышленник из-за личной неприязни к соседке-пенсионерке сжег ей дверь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!