Работал на врага: СБУ задержала агента РФ, который пытался подорвать многоэтажку в Ривне. Фото

Служба безопасности на опережение задержала в Ривне российского агента, который готовил взрыв в многоквартирном доме в городе. Злоумышленником оказался 27-летний львовянин, завербованный через Telegram-канал по поиску "легких заработков".

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За подготовку теракта мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Детали его разоблачения рассказала пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по заказу российских спецслужб львовянин установил самодельное взрывное устройство (СВУ) в арендованной квартире в центре Ривне.

После дистанционной активации устройства враг надеялся на мощный взрыв внутри многоэтажки, который приведет к гибели и ранениям среди гражданских жителей и распространении панических настроений в регионе. Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы агрессора и задержали террориста "на горячем", когда он минировал квартиру.

Как установило расследование, после вербовки врагом житель Львова приехал в Ривне, где по координатам куратора забрал из тайника готовый СВУ и прибыл в заранее арендованный дом, который планировалось подорвать.

Установив на полке взрывчатку, фигурант оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую российские спеслужбисты хотели зафиксировать подрыв.

Фигуранту уже сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

После взрыва агент планировал сначала "залечь на дно" в другой арендованной квартире в городе, а затем сбежать во Львов. Но теперь злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия по разоблачению террориста проводили сотрудники СБУ в Ривненской и Хмельницкой областях под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Ривне СБУ задержала 49-летнюю агентку РФ, которая собиралась подорвать популярный отель в городе. Завербованная врагом через сайт знакомств женщина оставила взрывчатку в номере, а также приобрела подручные средства для устройства других терактов.

Также на Ривненщине задержали двух 18-летних парней, которые пытались подорвать следственно-оперативную группу. Вызванный ими на место "преступления" наряд полицейских успел спастись за считанные секунды до взрыва.

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