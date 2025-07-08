Оставила взрывчатку в номере: СБУ задержала агента РФ, которая собиралась подорвать популярный отель в Ривне. Фото

Контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт против гражданского населения в Ривне. По результатам действий на опережение была задержана местная жительница, которая по заказу России готовила взрыв в одном из самых популярных отелей города.

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Злоумышленницей оказалась 49-летняя женщина, ее оккупанты завербовали через сайт знакомств. Детали разоблачения фигурантки и срыва планов агрессора сообщила пресс-служба СБУ.

Так, установлено, что российские спецслужбисты дали агенту координаты схронов, из которых та забрала готовую взрывчатку и ключ от гостиничного номера, заранее забронированного на подставное лицо.

Террористка оставила самодельное взрывное устройство (СВУ) в номере отеля, а также установила миникамеру с удаленным доступом для своих кураторов. В дальнейшем оккупанты планировали дистанционно активировать взрывчатку с помощью звонка на телефон, которым она была снаряжена.

Агент же РФ по инструкции куратора также приобрела на хозяйственных рынках подручные средства, чтобы изготовить еще взрывчатку для других терактов.

Контрразведчики СБУ задержали предательницу "на горячем", когда она в спешке выезжала из отеля. Также Служба безопасности обезвредила установленное жительницей Ривне СВУ.

Во время обысков в доме задержанной был изъят телефон с доказательствами ее работы на Россию и составляющие для второй взрывчатки.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Ривненской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее контрразведка СБУ сорвала попытку российской ФСБ осуществить теракт в Запорожье, задержав двух агентов – мужчин, которые уже неоднократно отбывали наказание за разбой и наркоторговлю. Фигуранты готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ.

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