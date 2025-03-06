Пытались обесточить северные регионы Украины: контрразведка СБУ задержала агентов российского ГРУ. Фото

Служба безопасности Украины продолжает задерживать предателей на территории Украины. На этот раз правоохранителями были обнаружены агенты российского ГРУ.

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Как отмечают в СБУ, они пытались обесточить северные регионы Украины. В Офисе генпрокурора добавили, что за это двум жителям Киева сообщено о подозрении в совершении "Государственной измены по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения" (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, в августе 2024 года они вместе искали "быстрые заработки" на Telegram-каналах, где впоследствии были завербованы российским ГРУ. За денежное вознаграждение они собирали и передавали разведданные о местоположении военной техники ВСУ и объектах критической инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях.

"Для сбора разведданных фигуранты "гастролировали" сразу по трем областям Украины. В случае обнаружения "нужных" локаций агенты фотографировали их через специальную программу, обозначающую координаты, дату и время фотофиксации", – говорится в сообщении правоохранителей.

Действуя по указаниям куратора подозреваемые фотографировали и снимали на видео опорные линии электропередач и технику сил обороны. Полученные данные посылали через мессенджер Telegram, указывая точные координаты, дату и время съемки.

Приспешниками окупантов оказались 27-летний помощник юриста местной юридической компании и его знакомый – 25-летний безработный.

Задокументировано, как агенты дистанционно координировали свои действия с несколькими представительницами российской спецслужбы, а для конспирации связи в мессенджерах постоянно меняли сим-карты и телефоны. Денежное вознаграждение они получали на банковскую карту и распределяли между собой.

Во время обысков у задержанных изъята компьютерная техника и 8 мобильных телефонов с доказательствами сотрудничества с военной разведкой РФ.

Обоим фигурантам избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух жителей Донбасса, разведывавших для врага места дислокации ВСУ в Краматорском районе. С полномасштабным российским вторжением агенты наводили вражеские ракеты в свои родные города.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная полиция и Служба безопасности Украины разоблачили пятерых злоумышленников, которые по заказу России готовили теракты и диверсии в разных регионах страны. Среди фигурантов – агенты спецслужб РФ, готовившие взрывы военных. Теперь большинству из них вместо "легкого" заработка грозит пожизненное заключение.

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