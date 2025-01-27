Присвоил приборы ночного видения почти на 4 млн грн: на Днепропетровщине задержали заместителя командира воинской части. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили заместителя командира воинской части, незаконно завладевшего дорогостоящим оборудованием. Военнослужащий, ответственный за логистику, похитил 24 прибора ночного видения стоимостью почти 4 миллиона гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Злоумышленник состряпал документы, в которых отмечал, что приборы были потеряны в боевых условиях.

На самом деле он приказал подчиненным спрятать оборудование в куче мусора на складе. Эта схема была разоблачена в рамках мер по предотвращению незаконного обращения военного имущества, имеющего критическое значение для ВСУ в условиях военного положения.

Во время обысков в складских помещениях воинской части, а также в доме фигуранта, правоохранители обнаружили доказательства его преступных действий.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины – присвоение военного имущества с использованием служебного положения, причинившее значительный ущерб, причиненный в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 7,7 миллиона гривен. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Следователи проверяют возможную причастность других военных, в том числе из числа командного состава, к этой схеме. Кроме того, инициировано служебное расследование и масштабная инвентаризация военного имущества в части.

Напомним, что 27 декабря 2024 года сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении участвовавшему в указанной схеме заместителю командира бригады.

Как ранее писал OBOZ.UA, суд арестовал экс-чиновника Минобороны и руководителя госпредприятия, которые по коррупционной схеме поставили на фронт только 200 непригодных пулеметов вместо 400 сертифицированных единиц. Ущерб составил 193 миллиона гривен. Оружие оказалось дешевым аналогом без технической документации.

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