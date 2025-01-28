Поджигали релейные шкафы в разных регионах страны: правоохранители задержали 8 приспешников России. Фото

В трех областях Украины правоохранители задержали еще 8 диверсантов. По заказу врага они занимались поджогами релейных шкафов Укрзализныци.

Видео дня

Об этом сообщили пресс-службы Службы безопасности Украины и Офиса Генпрокурора. Российские приспешники действовали в Киевской, Житомирской и Николаевской областях.

Предатели пытались уничтожить релейные шкафы сигнальных установок Укрзализныци. Для поджога они использовали легковоспламеняющееся вещество, чтобы поджечь релейные шкафы.

Все свои действия злоумышленники снимали видео для отчета перед заказчиками. За успешное выполнение задания они должны были получить денежное вознаграждение.

"Подозреваемые облили заранее подготовленным легковоспламеняющимся веществом релейные шкафы и подожгли их. Процесс зафиксировали на камеру, чтобы отчитаться о проделанной работе, – говорится в сообщении.

Все задержанные – молодые люди от 14 до 24 лет. По материалам дела, фигуранты были завербованы российскими спецслужбами через Telegram-каналы по поиску "легких денег".

Так, в Киевской области правоохранители задержали 18-летнего уроженца Донбасса. После начала полномасштабной войны он переехал в столицу. В начале 2025 г. он согласился работать на ФСБ.

По указанию врага злоумышленник повредил релейный шкаф железнодорожного светофора, регулирующий движение поездов через Киевскую область.

Но его первая задача от российских спецслужб стала последней – диверсанта задержали в течение суток после поджога.

В Житомирской области задержали еще трех злоумышленников. Двое из них – 23-летние наркозависимые, действовавшие в "тандеме". Парень поджигал железнодорожное оборудование, а его подруга записывала все на видео для отчета.

Третий задержанный – 20-летний контрактник-дезертир, скрываясь от правосудия по указанию врага сжег релейный шкаф сигнальной установки.

В Николаевской области "по горячим следам" разоблачили двух братьев-поджигателей в возрасте 16 и 14 лет. Они привлекли к диверсиям двух своих знакомых. Вместе они пытались поджечь четыре релейных шкафа, обеспечивающих движение эшелонов в направлении южного фронта.

Все злоумышленники находятся под стражей. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Диверсантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области задержали диверсантов, которые взорвали колею и пытались пустить под откос поезд. Машинист успел отреагировать вовремя и остановил эшелон, а подрывников задержали в считанные часы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!