Оставили взрывчатку: на Буковине разоблачили российских агентов-наркодельцов, которые готовили теракт против полицейских. Фото
На Буковине правоохранители разоблачили российских агнетов, готовивших теракт против полицейских по заказу РФ. Местные жители собирались подорвать наряд полиции, который прибыл бы по ложному вызову в заброшенное здание в Вижницком районе.
Злоумышленников удалось вовремя разоблачить, а во время обысков у них была нарколаборатория, поэтому они будут отвечать еще и за изготовление и сбыт наркотиков. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Полицейские Черновицкой области сработали на опережение и предотвратили преступление. Как установлено следствием, двое жителей Буковины, в возрасте 17 и 18 лет, по заказу российского куратора согласились совершить теракт в отношении правоохранителей – подорвать наряд полицейских, который должен был выехать по ложному вызову.
Злоумышленники, "вооружившись" инструкциями от российских спецслужб, самостоятельно изготовили взрывное устройство дистанционного действия и установили его у заброшенного здания в Вижницком районе. Также они установили вблизи камеру видеонаблюдения, чтобы привести взрывное устройство в действие, как только на место прибудут полицейские.
Далее предатели позвонили в спецлинию "102" и заявили, что в этом заброшенном доме кто-то якобы зовет на помощь. Сами же притаились и ждали дальнейших указаний от российских спецслужб.
"Буковинские правоохранители оперативно сработали и предупредили подготовку к теракту: на место происшествия немедленно выехало руководство ГУНП в Черновицкой области, сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью полиции Буковины, оперативники Управления уголовного розыска, сотрудники Службы безопасности Украины, спецназовцы КОРД криминалисты и взрывотехническая служба ГУНП", – отметили в полиции.
Специалисты-взрывотехники обследовали место с помощью роботизированного комплекса ZEUS-2 и нашли мусорный пакет, в котором находилась взрывчатка, а также картонную коробку с павербанком и телефоном, с помощью которого осуществлялось наблюдение. Оставленное злоумышленниками взрывное устройство было обезврежено.
Также на месте задержаны оба подрывника.
Когда у злоумышленников провели обыски – выяснилось, что они причастны не только к подготовке теракта, но и к наркоторговле.
"Младший из них обустроил по месту жительства нарколабораторию, где вместе со своим 18-летним сообщником изготовляли психотропное вещество – амфетамин, которое сбывали по всей территории Украины. Главным каналом реализации наркопродукции был Telegram-канал", – подчеркнули в полиции.
Во время обысков в местах проживания фигуранты были обнаружены и изъяты:
- 3 килограмма взрывчатого вещества аммонал;
- 2 литра бензальдегида;
- 2 литра ортофосфорной кислоты;
- психотропное вещество амфетамин;
- прекурсор финилнитропропен;
- лабораторное оборудование предназначено для изготовления наркотиков (стеклянные колбы, банки, зип-пакеты);
- электронные весы;
- мобильные телефоны и другие вещдоки.
В настоящее время оба злоумышленника задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст. 15 ч. 2 ст. 258 (Террористический акт); ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов); ч. 1 ст. 313 (Угон, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры продолжается.
"Очередной теракт в Черновицкой области в отношении полицейских по заказу РФ. Спецслужбы Российской Федерации вновь пытались убить украинских правоохранителей руками завербованных людей. К счастью, удалось предотвратить трагедию. Наркодельцы, согласившиеся на предложение врага, без колебаний за деньги приняли заказ на убийство наших полицейских... Им всего 18 и 17 лет. Могли бы иметь другую жизнь. А вместо этого могут получить долгие годы в тюрьме, как и каждый, кто работает на "русский мир". Каждый день наши полицейские под прицелом врага. Под угрозой подрыва и обстрелов мы продолжаем нести службу, несмотря ни на что. Ради безопасности наших людей. Ради победного будущего для нашей страны", – прокомментировал очередную попытку теракта глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский.
Напомним, ранее: в Ровно задержали агентов РФ, пытавшихся взорвать управление полиции. Под здание они принесли взрывчатку в рюкзаке. Взорвать ее планировали с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к СВП. При этом теракт должен произойти, когда вблизи полицейского подразделения находились бы много правоохранителей.
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