Готовили подрыв военных: СБУ предотвратила теракт в Запорожье, который готовили агенты ФСБ. Фото

Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку российской ФСБ осуществить теракт в прифронтовых регионах Украины. Во время спецоперации в Запорожье задержали двух российских агентов, которые готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ.

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По заказу агрессора фигуранты собирались заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебное авто защитников, воюющих на передовой. Детали сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что с ФСБ сотрудничали двое мужчин, которые уже неоднократно отбывали наказание за разбой и наркоторговлю.

В поле зрения оккупантов рецидивисты попали из-за жены одного из них: она проживает во временно захваченном Бердянске и тоже работает на врага.

По инструкции российской спецслужбы агенты сами изготовили СВУ, а затем отследили авто украинских воинов.

Кроме этого, агенты планировали установить на месте запланированного теракта скрытую камеру с онлайн-трансляцией для российских спецслужбистов, чтобы те могли отследить прибытие бойцов "Азова" к своему автомобилю и в этот момент дистанционно активировать СВУ.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агентов и задержали их. Во время обысков в домах фигурантов изъято готовое самодельное взрывное устройство, дополнительные компоненты для изготовления новой взрывчатки, а также телефоны, с которых они контактировали с куратором от спецслужбы РФ.

Следователи сообщили обоим задержанным о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 263 (незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты СБУ и Нацполиции задержали мужчину, который совершил теракт в Одессе, заложив взрывное устройство под машину. Покушение, в результате которого пострадал мужчина, случилось утром 5 июля, и уже вечером правоохранители поймали исполнителя.

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