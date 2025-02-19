Не умел плавать, но полез в Тису: пограничники спасли очередного нарушителя границы. Видео

Украинские пограничники поймали очередного нарушителя призывного возраста, пытавшегося скрыться за пределы нашего государства. Кроме уклонения от мобилизации, мужчина подвергал свою жизнь опасности.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ. Отмечается, что нарушитель границы не умел плавать, но полез в Тису и пытался ее переплыть. Мужчина доверился переправщикам, которые за $9000 пообещали ему "легкий маршрут".

"Реальность оказалась другой: в темноте он полез в стремительную Тису, хотя плавать не умел. Течение мгновенно понесло на 50 метров, но ему удалось выбраться на берег. Там его ждала новая проблема – он запутался в заграждениях и не мог двигаться дальше", – говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что они нашли нарушителя замерзшего, с изрезанными руками. Его освободили и отогрели чаем. Организаторов "путешествия" уже установили. Им светит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что пограничники продолжают останавливать мужчин, пытающихся незаконно скрыться из Украины и избежать мобилизации. На этот раз ГНСУ предотвратили смертельно опасный заплыв через Днестр. Отмечается, что мужчины имели один спасательный жилет на троих.

Напомним, что пограничники также задержали двух мужчин призывного возраста, которые незаконно хотели скрыться в Румынии. Нарушители три дня бродили по высокогорью, пытаясь пересечь границу.

А в Закарпатской области задержали группу мужчин, пытавшихся пересечь границу, спрятавшись в грузовике под слоем песка. За незаконную переправку в Венгрию каждый нарушитель заплатил от 8 до 10 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГНСУ разоблачили еще одну схему пересечения границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Достоверно известно, что по крайней мере из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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