Один спасательный жилет на троих: пограничники разоблачили группу мужчин, которые хотели пересечь госграницу через Днестр. Фото

Пограничники продолжают останавливать мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины и избежать мобилизации. На этот раз ГПСУ предотвратила смертельно опасный заплыв через Днестр.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что мужчины имели один спасательный жилет на троих.

"В Винницкой области трое мужчин готовились пересечь госграницу через реку Днестр с помощью надувного матраса и нескольких лопаток для плавания. На всех они имели только один спасательный жилет – его взял с собой один из мужчин, который не умел плавать", – говорится в сообщении ГПСУ.

Благодаря своевременной реакции пограничников попытка пересечения госграницы не состоялась. На нарушителей составлены админпротоколы, дело будет рассматривать суд.

Ранее сообщалось, что пограничники поймали пятерых мужчин, которые решили избежать мобилизации и нелегально пересечь границу через непризнанное Приднестровье. Они должны были заплатить по 120 тысяч гривен автору анонимного канала за якобы прокладку маршрута.

Напомним, что пограничники также задержали двух мужчин призывного возраста, которые незаконно хотели скрыться в Румынии. Нарушители три дня бродили по высокогорью, пытаясь пересечь границу.

А в Закарпатской области задержали группу мужчин, пытавшихся пересечь границу, спрятавшись в грузовике под слоем песка. За незаконную переправку в Венгрию каждый нарушитель заплатил от 8 до 10 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГПСУ разоблачили еще одну схему пересечения границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Достоверно известно, что по крайней мере с одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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