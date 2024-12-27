Нардеп-'слуга' Куницкий, который уже три месяца живет в США, выехал на основании 'недельной командировки' от Рады – 'Схемы'

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, который не был в Украине уже три месяца, выехал за границу на основании "недельной командировки" от парламента. В настоящее время он находится в Соединенных Штатах Америки.

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Об этом сообщил проект "Схемы" со ссылкой на источники среди нардепов и правоохранителей. По словам собеседников журналистов, Куницкий выехал из Украины 23 сентября.

Он пересек границу на основании командировки в США с целью "углубления украинско-американского межпарламентского сотрудничества". С этого времени в Украину Куницкий не возвращался. В то же время, командировка нардепа была оформлена с 21 по 28 сентября 2024 года.

В парламенте по запросу "Схем" не предоставили информацию об этой командировке Куницкого. Там отметили, что данные о служебных командировках нардепов во время действия особого периода отнесены к перечню сведений, составляющих служебную информацию".

В последний раз Куницкий принимал участие в пленарных заседаниях Рады с 17 по 20 сентября. А в октябре один раз присутствовал в режиме видеоконференции на заседании комитета по правоохранительной деятельности.

Аппарат Верховной Рады пытался связаться с нардепом, но "не получил четкого ответа", сказал первый заместитель главы парламента Александр Корниенко.

Отметим, что Куницкий получил разрешение на командировку в США от парламента, несмотря на то, что ГБР в декабре 2023 начало расследовать обстоятельства его другого выезда за границу. Летом 2023 года он получил от главы Рады разрешение на выезд в краткосрочную рабочую командировку в Израиль, а вернулся только через три недели.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 17 декабря СМИ писали, что Куницкий не вернулся из командировки, в которую уехал в середине сентября. По данным журналистов, "слуга" был в Израиле, а затем отправился в США, где проживает его семья.

Куницкий якобы сообщил коллегам, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра". Также народный депутат сказал "слугам", что готов сложить мандат.

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