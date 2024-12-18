Хвалил Путина и героизировал российских оккупантов: в Одессе СБУ разоблачила настоятеля храма Московского патриархата. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила на антиукраинской деятельности настоятеля храма Одесской епархии УПЦ МП. Задержанный клирик оправдывал войну России против Украины и разжигал религиозную ненависть.

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Об этом сообщили в СБУ. В свою очередь спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук уточнил, что речь идет о протоиерее Владимире Корецком.

"Во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял Путина и героизировал оккупационные группировки. Также фигурант пытался оправдывать военные преступления рашистов, в том числе российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. Клирик навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий и разжигал религиозную рознь". – отметили в СБУ.

Сотрудники Службы, задокументировавшие преступления фигуранта, провели соответствующую судебно-лингвистическую экспертизу. Она "подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу РФ", уточнили в СБУ.

Настоятелю храма сообщили о подозрении по двум статьям УК. Это ст. №161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений); и ст. №436-2 (оправдание вооруженной агрессии против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук до полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии. Он уточнил, что СБУ пришло именно о протоиерею Владимиру Корецкому, настоятелю Храма равноапостольных Кирилле и Мефодии Одесской епархии УПЦ.

Фактически задержанный подчинен митрополиту УПЦ МП Агафангелу, добавил господин Братчук и показал соответствующие фото.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни в декабре похороны погибшего защитника Украины Василия Солодухи проводили под воротами церкви. Дело в том, что "священник" УПЦ МП закрыл храм, не позволив капелланам провести отпевание украинского защитника.

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