Главный психиатр ВСУ Друзь планировал приобрести виллу в Турции за €650 тыс, а его пасынок имеет российский паспорт – источники

После покупки четырех элитных BMW, трех квартир и особняка под Киевом, психиатр-миллионер Олег Друзь планировал приобрести еще виллу в Турции. Ее ориентировочная стоимость составляет €650 тысяч.

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Об этом сообщили источники OBOZ.ua в правоохранительных органах. Кроме того, его жена Ольга Седова родилась в России, но уже получила украинское гражданство. Также стало известно о том, что ее сын, пасынок Друзя, живет в Киеве. Впрочем, в отличие от матери, до сих пор имеет паспорт РФ.

"Появились новые детали по делу главного психиатра ВСУ Олега Друзя, разоблаченного СБУ. По информации наших источников в спецслужбе, в 2024 году он дважды ездил в Турцию. Там он пытался купить за взятки трехэтажную виллу с бассейном за €650 тысяч. Под время поездок Друзь активно переписывался с риелтором, предлагавшим разные варианты элитного жилья", – говорится в сообщении.

Также в Турции живет приёмная дочь задержанного, для которой Друзь купил новенькую гибридную Тойоту. Покупку психиатр снял на свой телефон, засветив в стекле собственное лицо.

"Не жалел Друзь денег и на своих собак. Только за роскошный вольер для их содержания взяточник заплатил 300 тысяч гривен", – резюмировали новые детали дела в правоохранительных органах.

Напомним, что 22 января в Киеве суд определился с мерой пресечения в отношении главного психиатра Вооруженных сил Украины Олега Друзя, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов. В частности, Шевченковский райсуд столицы принял решение взять подозреваемого под стражу до 20 марта – на 60 суток.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала Олега Друзя после того, как у него обнаружили дом и два участка на Киевщине, две квартиры в Киеве и один в Одессе, а также четыре новых внедорожника BMW.

Поэтому общая сумма незаконного обогащения должностного лица – более 1 миллиона долларов – совпадает с суммой залога, которая соответствует "возможностям Друзя и его семьи".

Олег Друзь является заслуженным врачом Украины, подполковником медицинской службы. Он также заместитель председателя Центральной ВЛК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. Как утверждают в СБУ, он был задержан при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ.

Также сообщалось, что в суд подозреваемого привезла карета скорой, потому что еще во время обыска у Олега Друзя произошел инсульт. По словам защиты подозреваемого, чиновник "сразу был госпитализирован в реанимацию, где ему предпринимали все соответствующие меры".

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