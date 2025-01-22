Говорят, что произошел инсульт: главный психиатр ВСУ, подозреваемый в незаконном обогащении, доставлен в суд на 'скорой'. Видео

Главного психиатра Вооруженных сил Украины Олега Друзя, подозреваемого в незаконном обогащении, в суд привезла карета скорой помощи. По словам адвоката, у него случился инсульт.

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Об этом сообщает ТСН. Чиновнику стало плохо во время обыска и его госпитализировали в реанимацию.

"Миллионера в погонах – главного психиатра ВСУ, подозреваемого в незаконном обогащении, в суд привезла карета скорой. Сегодня ему будут выбирать меру пресечения", – говорится в сообщении.

По словам его адвоката , во время обыска у Олега Друзя произошел инсульт.

"Состояние здоровья очень критическое, во время обыска произошел инсульт. Он сразу был госпитализирован в реанимацию, там ему делали все соответствующие меры. После этого он был переведен из госпиталя в больницу скорой помощи, где есть камеры. Это было пожелание СБУ", – рассказал адвокат должностного лица.

Он добавил, что на судебное заседание доставлен в карете скорой помощи, с ним постоянно находятся врачи.

Известно, что прокуратура просит заключение под стражу на 60 дней или 49 млн 370 тысяч залога для подозреваемого. В свою очередь, адвокат надеется, что Друзь будет находиться в больнице "где ему будут оказывать ответственную медицинскую помощь".

Напомним, 21 января, сотрудники СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны обогатился более чем на 1 млн долларов. У него обнаружили дом и два участка на Киевщине, две квартиры в столице и одну в Одессе, а также новые внедорожники BMW. Имущество он оформил на жену, дочь, сыновей и посторонних лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января, президент Владимир Зеленский отметил силовые органы за расследование резонансных военных дел. Он назвал их работу "хорошей". Гарант поблагодарил правоохранителей за правильные шаги. Он подчеркнул, что важно то, чтобы люди чувствовали, что статус или какие-либо вчерашние заслуги не отменяют верховенства права.

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