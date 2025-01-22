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Главному психиатру ВСУ Друзью избрали меру пресечения, но есть нюанс: все обстоятельства дела

Михаил Левакин
Расследования
2 минуты
3,7 т.
Главному психиатру ВСУ Друзью избрали меру пресечения, но есть нюанс: все обстоятельства дела

В Киеве суд определился с мерой пресечения в отношении главного психиатра Вооруженных Сил Украины Олега Друзя, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов. В частности, Шевченковский райсуд столицы принял решение взять подозреваемого под стражу до 20 марта – на 60 суток.

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Как передает Суспільне из зала суда, чиновник может выйти на свободу после внесения залога в 49 млн гривен. Таким образом, судьи полностью поддержали ходатайство прокуроров.

Но подозреваемый сейчас будет находиться под стражей в лечебном учреждении – до улучшения состояния его здоровья.

После оглашения решения суда сам Друзь отказался от комментариев.

Главному психиатру ВСУ Друзью избрали меру пресечения, но есть нюанс: все обстоятельства дела

Его защита утверждает, что задержание чиновника ВСУ было незаконным. По словам адвоката, только вчера Друзя выписали из реанимационного отделения, поэтому защита просила у суда меру пресечения, которая не предусматривает заключение под стражу, а сумму залога рассчитать, исходя из возможностей Друзя и его семьи.

Еще перед началом заседания адвокат Друзя рассказывал, что подозреваемый "в крайне тяжелом состоянии в карете скорой под капельницами". Именно поэтому в зале суда находились медики.

Главному психиатру ВСУ Друзью избрали меру пресечения, но есть нюанс: все обстоятельства дела

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала Олега Друзя после того, как у него обнаружили дом и два участка на Киевщине, две квартиры в Киеве и один в Одессе, а также четыре новых внедорожника BMW.

Таким образом, общая сумма незаконного обогащения должностного лица – более 1 миллиона долларов – совпадает с суммой залога, соответствующей "возможностям Друзя и его семьи".

Олег Друзь является заслуженным врачом Украины, подполковником медицинской службы. Он также заместитель председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. Как утверждают в СБУ, он был задержан при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ.

Сегодня сообщалось, что в суд подозреваемого привезла карета скорой, потому что еще во время обыска у Олега Друзя произошел инсульт. По словам защиты подозреваемого, должностное лицо "сразу было госпитализировано в реанимацию", где с ним проделали все необходимые манипуляции.

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