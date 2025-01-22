Главному психиатру ВСУ Друзью избрали меру пресечения, но есть нюанс: все обстоятельства дела

В Киеве суд определился с мерой пресечения в отношении главного психиатра Вооруженных Сил Украины Олега Друзя, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов. В частности, Шевченковский райсуд столицы принял решение взять подозреваемого под стражу до 20 марта – на 60 суток.

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Как передает Суспільне из зала суда, чиновник может выйти на свободу после внесения залога в 49 млн гривен. Таким образом, судьи полностью поддержали ходатайство прокуроров.

Но подозреваемый сейчас будет находиться под стражей в лечебном учреждении – до улучшения состояния его здоровья.

После оглашения решения суда сам Друзь отказался от комментариев.

Его защита утверждает, что задержание чиновника ВСУ было незаконным. По словам адвоката, только вчера Друзя выписали из реанимационного отделения, поэтому защита просила у суда меру пресечения, которая не предусматривает заключение под стражу, а сумму залога рассчитать, исходя из возможностей Друзя и его семьи.

Еще перед началом заседания адвокат Друзя рассказывал, что подозреваемый "в крайне тяжелом состоянии в карете скорой под капельницами". Именно поэтому в зале суда находились медики.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала Олега Друзя после того, как у него обнаружили дом и два участка на Киевщине, две квартиры в Киеве и один в Одессе, а также четыре новых внедорожника BMW.

Таким образом, общая сумма незаконного обогащения должностного лица – более 1 миллиона долларов – совпадает с суммой залога, соответствующей "возможностям Друзя и его семьи".

Олег Друзь является заслуженным врачом Украины, подполковником медицинской службы. Он также заместитель председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. Как утверждают в СБУ, он был задержан при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ.

Сегодня сообщалось, что в суд подозреваемого привезла карета скорой, потому что еще во время обыска у Олега Друзя произошел инсульт. По словам защиты подозреваемого, должностное лицо "сразу было госпитализировано в реанимацию", где с ним проделали все необходимые манипуляции.

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