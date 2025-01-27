Дочь Фарион заявила, что ее мать хотели убить еще за два дня до гибели и показала видео с камер видеонаблюдения

Дочь языковеда Ирины Фарион София Особа заявила, что ее мать пытались убить еще за два дня до ее смерти, а именно 17 июля 2024 года. Однако тогда у вероятного убийцы что-то пошло не так.

Видео дня

Видео дочь Фарион опубликовала в Telegram-канале погибшей матери. На кадрах видно, как мужчина ходил у дома языковеда.

"Еще два дня Ирина Фарион будет жить... 17 июля 2024 года. Ты хотел маму убить! Но...мама скорее зашла в подъезд, чем ты мог в туп*й своей голове подумать", – говорится в сообщении.

По словам Софии Особы, 17 июля 2024 года Ирина Фарион возвращалась домой в 17:13 после записи программы "Ген украинцев" на львовском телеканале.

В то время вероятный убийца ходил по улице под ее домом. Тогда языковед успела зайти в подъезд раньше, чем мужчина успел к нему подойти.

"А ты шнырял там на Масарика (улица, на которой жила Фарион – ред.) и своими ногами перебирал, в глупой одежде был при температуре 30 градусов жары и свои перчатки одевал", – написала дочь Фарион.

Она обратилась к подозреваемому в убийстве, который сейчас находится под стражей, и выразила надежду, что он получит пожизненное заключение.

"Следующий (твой. – Ред.) день рождения будет там, где ты сейчас есть и еще таких будет дней рождений много до конца твоей жизни", – отметила София Особа.

Напомним, языковед Ирина Фарион скончалась в больнице 19 июля 2024 года. Перед этим на ее жизнь было совершено покушение – неизвестный выстрелил женщине в голову.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 января 2025 года, суд продлил меру пресечения обвиняемому в умышленном убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Парень будет под стражей еще 60 суток, то есть до 4 марта 2025 включительно (без альтернативы залога).

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