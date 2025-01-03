Суд продолжил меру пресечения обвиняемому в убийстве Ирины Фарион: подробности дела

Суд продолжил меру пресечения Вячеславу Зинченко – обвиняемому в умышленном убийстве общественной деятельницы Ирины Фарион. Юноша будет под стражей еще 60 суток, то есть до 4 марта 2025 года включительно (без альтернативы залога).

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Решение принял 3 января Шевченковский районный суд Львова по ходатайству прокуроров Львовской облпрокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ.

В конце 2024 года в деле была изменена квалификация преступления. Зинченко теперь инкриминировано умышленное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 УК), а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Мужчина был задержан в Днепре по месту жительства в июле прошлого года и с тех пор находится под стражей.

Как писал OBOZ.UA:

– Убийство Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове. Пуля попала женщине в голову. Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.

– 21 июля украинку похоронили. Проститься с Фарион во Львове пришли тысячи человек. 18-летнего подозреваемого в преступлении задержали 25 июля в Днепре.

– Адвокат Наталья Романык, представляющая интересы дочери языковеда, заявила, что днепрянин Зинченко считал себя "санитаром общества".

– Адвокат обвиняемого Игорь Сулима рассказал, что его подзащитный отказался от дачи показаний и находится под дополнительной охраной.

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