Действовали в четырех областях: пограничники разоблачили канал незаконной поставки психотропов из Польши. Фото

Пограничники разоблачили масштабную схему незаконной поставки психотропных веществ из Польши в Украину. В результате спецоперации, проведенной совместно с несколькими правоохранительными органами, была обезврежена преступная группа, занимавшаяся импортом тетрагидроканабинола (ТГК), запрещенного на территории Украины.

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Это вещество использовалось для изготовления курительных устройств с раствором каннабидиола. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Преступная схема включала не только перевозку наркотиков через государственную границу, но и продажу готовой продукции через разные каналы: магазины, автозаправки, интернет-магазины и другие точки сбыта. Спецоперация, продолжавшаяся в нескольких областях Украины, включала Киев, Киевскую, Ивано-Франковскую, Днепропетровскую и Житомирскую области.

Во время обысков правоохранители изъяли более 11,3 тысяч единиц диетических добавок на сумму более 20 миллионов гривен, а также специальное оборудование, два автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты, документацию и черновые записи. Всего удалось задокументировать деятельность 13 участников преступной группы.

В настоящее время продолжаются следственные действия, и в соответствии с Уголовным кодексом Украины, фигурантам дела грозит наказание за незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств.

Напомним, правоохранители разоблачили в Закарпатье участников преступной организации. Подозреваемые ежемесячно производили 50 кг наркотических веществ как минимум на 15 млн грн. Отмечается, что всем девяти участникам преступной организации уже поставлено в известность о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту наркотиков. Он отправлял своим клиентам "товар", пряча его в лампочки. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались сбытом наркотиков. У троих мужчин и девушки изъяли 5 кг каннабиса почти на 2 млн грн.

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