Изъяли 'товар' на 5 млн грн: в Киеве полицейские разоблачили группу наркоторговцев. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались сбытом наркотиков. У трех мужчин и девушки изъяли пять кг каннабиса почти на 2 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, во время реализации оперативной информации они прекратили деятельность преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков на территории столицы.

"Бизнес" организовал 26-летний киевлянин, поставлявший запрещенные вещества в столицу. Дальнейшим сбытом занимались трое его сообщников – два мужчины и девушка в возрасте от 20 до 26 лет.

"Для хранения "товара" злоумышленники арендовали квартиру, где фасовали наркотик на дозы и в дальнейшем сбывали их во время личных встреч с клиентами, а также с помощью сервиса почтовых отправлений", - уточнили в полиции.

Отмечается, что во время обысков правоохранители обнаружили почти 5 килограммов каннабиса, а также оружие и патроны. Стоимость "товара" по ценам "черного рынка" составляет около 2 миллионов гривен. По этим фактам открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, по информации следствия, причастного к сбыту наркотиков. Злоумышленник изготовлял шоколад, добавляя к нему психотропное вещество.

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