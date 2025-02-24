Сбывал наркотики, пряча их в лампочки: в Киеве разоблачили 'бизнесмена'. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту наркотиков. Он отправлял своим клиентам "товар", пряча его в лампочки.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Полицейские выяснили, что 35-летний местный житель наладил сбыт психотропных веществ – заказ принимал через мессенжеры, а товар отправлял, пользуясь услугами почтовой связи. Оперативники разоблачили нарушителя, когда он шел в почтовое отделение с очередной партией "товара", – рассказали в пресс-службе.

В 28 свертках, которые злоумышленник собирался отправить клиентам, правоохранители обнаружили лампочки, внутри которых находились психотропы. По месту его жительства во время обыска были обнаружены и изъяты фасованные пакеты с каннабисом, зип-пакеты с MDMA, амфетамин, Альфа-PVP, а также электронные весы и предметы для фасовки. Примерная стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около полумиллиона гривен.

По этому факту начато уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, занимались сбытом наркотиков. У трех мужчин и девушки изъяли 5 кг каннабиса почти на 2 млн грн.

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