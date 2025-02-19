Действовали порознь: СБУ задержала еще информаторов ФСБ, корректировавших российские удары по Харьковщине. Фото

В Харькове Служба безопасности Украины поймала двух мужчин, которые шпионили для врага за Силами обороны. Они действовали порознь, но оба были завербованы россиянами через Telegram-каналы.

Видео дня

Информаторы вражеских спецслужб пытались разведать места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники в регионе. В СБУ отметили, что после разоблачения злоумышленников ведомство провело комплексные меры, чтобы обезопасить локации украинских воинов, о которых могли узнать россияне.

Один из фигурантов – бывший преподаватель местного вуза. Он осознанно работал на оккупантов, собирал геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов в Харькове и районе.

Для этого информатор на своем автомобиле объезжал северные окраины города, скрыто фиксировал расположение украинских защитников, а затем отчитывался в ФСБ.

В облпрокуратуре уточнили, что мужчине 41 год. Локации, связанные с деятельностью ВСУ, он сбрасывал куратору на картах через электронную почту.

Второй фигурант – охранник местной гостиницы, которому 48 лет. Он шпионил за украинскими воинами, прикрываясь "прогулками". После таких "операций" мужчина рассказывал российскому куратору оперативную информацию и на Google-картах делал отметки потенциальных целей для врага. Эту переписку он вел через Telegram.

Предателей разоблачили киберспециалисты СБУ. На мобильных телефонах и компьютерной технике мужчин обнаружены доказательства сотрудничества с РФ.

Фигурантам уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности).

Суд арестовал преступников без права внесения залога. Им грозит до восьми лет за решеткой.

Как писал OBOZ.UA, ранее сотрудники Службы безопасности задержали агента ФСБ в Хмельницкой области. Предатель, состоявший в должности оператора беспилотных систем, корректировал ракетные удары РФ по региону. Для этого он использовал как штатные дроны, так и мини-камеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!