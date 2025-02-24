Действовали отдельно: СБУ задержала двух агенток ФСБ, корректировавших авиаудары по защитникам Донбасса. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агенток, корректировавших авиаудары РФ по защитникам Донбасса. Под прицелом оккупантов были станции радиоэлектронной борьбы и огневые позиции Сил обороны.

Видео дня

Об этом сообщают СБУ и Донецкая областная прокуратура. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

"Служба безопасности сорвала новые попытки ФСБ расширить свою агентурную сеть в Донецкой области. По результатам контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах области задержаны два вражеских агента, которые корректировали огонь РФ по украинским защитникам", – говорится в сообщении.

По информации следствия обе предательницы действовали отдельно. Одна из них – 47-летняя жительница поселка Дачное, которая наводила авиаудары противника по локациям ВСУ на Покровском направлении.

Целью рашистов было поражение станции радиоэлектронной борьбы и огневые позиции артиллерии ВСУ, прикрывающей передовые пехотные подразделения наших бойцов.

Чтобы получить информацию, агент обходила местность недалеко от линии боестолкновений и фиксировала координаты потенциальных целей. Впоследствии полученные данные пересылали своему российскому куратору в виде текстовых сообщений в анонимном чате мессенджера.

Чувствуя неизбежность наказания, женщина уехала в Днепропетровскую область, где пыталась скрыться, но контрразведка СБУ быстро установила ее место и задержала в арендованном жилье.

Еще одна агентка ФСБ, 44-летняя жительница поселка Ильиновка возле Константиновки, помогала штурмовым группам армии РФ атаковать оборонные позиции ВСУ во Часовом Яру.

Она занималась сбором и передачей врагу информации о расположении укреплений и маршрутах перемещения украинских войск. Во время обысков у обеих злоумышленниц изъяли мобильные телефоны с доказательствами контактов с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Обе агентки в настоящее время находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 20 февраля сотрудники СБУ предотвратили теракт в Днепре. Задержана 52-летняя медсестра из Винницкой области, 26-летний безработный харьковчанин и его 20-летняя подруга, которые по заказу РФ планировали взорвать ветерана-правоохранителя.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Харькове СБУ поймала двух мужчин, которые по просьбе врага шпионили за украинскими военными. Злоумышленники действовали порознь, но оба были завербованы россиянами через Telegram-каналы. Фигуранты пытались разведать места сосредоточения личного состава и военной техники в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!