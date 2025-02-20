СБУ задержала агентов РФ, которые собирались подорвать в Днепре ветерана-правоохранителя. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Днепре. Задержана 52-летняя медсестра с Винниччины, 26-летний безработный харьковчанин и его 20-летняя подруга, которые по заказу России пытались подорвать ветерана-правоохранителя.

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Пресс-служба СБУ сообщила о преступлении в четверг, 20 февраля. Стражи правопорядка установили, что россияне завербовали трех агентов через Telegram, предлагая "быстрый заработок".

Украинского ветерана собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства. Его должна была активировать жительница Винницкой области. Взрыв должен был произойти в момент, когда мужчина подходил к своему гаражу.

Контрразведка СБУ задержала фигурантку "на горячем", когда она готовилась привести СВУ в действие с помощью пульта дистанционного управления.

Пару российских агентов из Харькова задержали сразу после этого.

В СБУ выяснили, что, действуя по инструкциям врага, они прибыли в Никополь на Днепропетровщине, где забрали взрывчатку из заранее подготовленного тайника.

Затем преступники приехали в Днепр. СВУ они оставили в арендованной квартире. Далее оба агента вернулись в Харьков, чтобы "залечь на дно" и ожидать дальнейших указаний от куратора из России.

Перед выездом пара спрятала ключи от квартиры на территории клумбы рядом с домом для агентки с Винниччины.

Женщина забрала самодельное взрывное устройство и установила его возле гаража во дворе, где проживает ветеран-правоохранитель.

Всем трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК (законченное покушение на совершение террористического акта).

Суд арестовал злоумышленников; им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Харькове киберспециалисты СБУ поймали двух мужчин, которые шпионили для врага за Силами обороны. Они действовали порознь, но оба были завербованы россиянами через Telegram-каналы.

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