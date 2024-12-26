Бывшему одесскому военкому Борисову снова избрали меру пресечения: подробности дела

Бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП Евгению Борисову снова избрали меру пресечения. Печерский районный суд Киева отправил его под стражу с альтернативой внесения залога в 402 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Офисе генерального прокурора. Задержание Борисова прошло 25 декабря в Киеве работниками ГБР.

Следователи получили информацию, что после выхода из изолятора экс-глава Одесского ТЦК планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу.

Прокуроры в ходе судебного заседания настаивали на содержании под стражей без возможности внесения залога, однако суд удовлетворил ходатайство о залоге в размере 402 миллионов гривен.

"Бывшему одесскому военкому избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения 402 млн грн залога. Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, Борисов был задержан сразу после того, как за него был внесен залог в 39,364 млн гривен. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, год. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период) и ч. 3 ст. 27, год. 1 ст. 366 УК (организация составления и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа).

Он организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже при исполнении служебных обязанностей, как связанной с защитой Родины.

Служебная проверка и заключение МСЭК позволили бывшему военному безосновательно получить 165 480 гривен выплат за апрель-июнь 2022 года.

Кроме того, ГБР подозревает Борисова в нарушении ч. 3 ст. 27 и год. 3 ст. 209 УК (организация легализации средств, полученных преступным путем) и ведет соответствующее расследование.

В рамках этого уголовного производства суд передал управление АРМА здание площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 тыс. евро в испанском курорте Марбелья. Первая недвижимость принадлежала матери, вторая – жене фигуранта.

Напомним, что ГБР ранее направило в суд два обвинительных акта в отношении этого гражданина, а именно:

в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК – приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов стоимостью 142 927 001 гривну, что более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы;

в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК – неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (кроме срочной службы), совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 409 УК – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения;

в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК – внедрение заведомо подложного документа.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года, когда стало известно о роскошном имении семьи Борисовых в Испании, тогдашнего начальника Одесского областного ТЦК и СП уволили с должности. Впоследствии у него обнаружили еще 188 млн гривен.

22 июля Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении, после чего скандальный военный комиссар скрылся. 24 июля его поймали в Киеве и поместили под стражу. Пытаясь избежать правосудия, бывший чиновник прибегал к конспирации – менял местонахождение, номера телефонов и авто.

Печерский районный суд города Киева избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

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