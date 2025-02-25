Была завербована дистанционно: СБУ задержала агентку ГРУ, которая готовила тайники для терактов в Одессе. Фото

Служба безопасности Украины в Одессе задержала агентку ГРУ РФ, которая готовила тайники для терактов и жгла объекты "Укрзализныци". 32-летней местной жительнице грозит пожизненное заключение.

Видео дня

Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, агентка России готовила тайники с огнестрельным оружием и составляющими для взрывчатки, а также жгла энергообъекты "УЗ".

В конце 2024 года одесситку дистанционно завербовал кадровый сотрудник сил специальных операций ГРУ РФ.

По его указанию она подожгла релейный шкаф сигнальной установки и трансформаторную подстанцию на местной линии железнодорожного сообщения.

Затем женщина получила новое задание – обустроить вблизи порта схрон с комплектующими для самодельной взрывчатки.

Для этого фигурантка ездила в Днепр, где по координатам куратора забрала из тайника элемент взрывчатки, замаскированный в упаковку от сигарет.

Вернувшись в Одессу, она пыталась заложить комплектующее для взрывчатки в заранее подготовленный тайник возле портовой инфраструктуры.

В этот момент контрразведчики СБУ задержали агентку "на горячем" и изъяли у нее часть взрывного устройства.

Также было установлено, что следующей составляющей тайника было огнестрельное оружие, которое фигурантка должна была забрать из другого прифронтового города.

Во время обысков у задержанной изъят телефон с доказательствами коммуникации в ГРУ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

Решаются вопросы дополнительной квалификации действий злоумышленницы по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины "Диверсия, совершенная в условиях военного положения".

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в СБУ информировали о задержании двух агенток России, корректировавших авиаудары по защитникам Донетчины. Под прицелом врага находились станции РЭБ и огневые позиции Сил обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!