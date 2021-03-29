Зорян Шкиряк сообщил о смерти матери от коронавируса

Советник главы Министерства внутренних дел Украины (МВД) Зорян Шкиряк сообщил о смерти своей мамы, Зореславы Шкиряк-Нижник, от осложнений коронавируса. Женщине было 83 года.

Об этом Шкиряк написал на своей странице в Facebook. За жизнь его матери две недели боролись врачи Александровской клинической больницы в Киеве.

Ее состояние несколько ухудшилось, а в воскресенье, 28 марта, у женщины внезапно упало давление, медики начали реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти Зореславу не удалось, в тот же день она умерла.

"Наша самая родная, дорогая в мире мама и бабушка только что покинула нас и отошла в лучший мир. Так решил Господь и мы принимаем Его волю", – написал советник министра МВД.

Шкиряк поблагодарил всех врачей, медсестер и санитаров больницы, главного врача Людмилу Антоненко, ведущего инфекциониста Минздрава Ольгу Голубовскую и всех, кто поддерживал его мать и всю их семью.

"Низкий вам поклон за ваш тяжелый и упорный труд ради спасения каждого человека. Я знаю, что вы сделали все, что могли и я никогда этого не забуду. Но Господь решил, что пора и Она должна отойти к Нему", – написал Шкиряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Александровской больнице Киева от осложнений, вызванных коронавирусом, с разницей в неделю умерли многодетные супруги. Диана и Владимир Родиковы воспитывали 12 детей.