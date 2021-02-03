Журналисты выяснили, кто покрывает незаконные стройки экс-регионала Зубика

Компания "Интергал-Буд", которую связывают с экс-нардепом Владимиром Зубиком, продолжает получать документы на незаконное строительство.

Об этом в своем расследовании рассказали журналисты программы "Гроші". Они отметили, что благосклонность разрешительных органов якобы связана с нардепом партии "Слуга народа" Николаем Тищенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как утверждают журналисты, его офис "Зе-простір" находится прямо в здании "Интергал-буд" на ул. Московской, аренда за него не платится. А свои новогодние поздравления Тишенко записывал на фоне новогоднего городка на Банковой возле Офиса президента. Спонсором тут тоже стал "Интергал-Буд".

Николай Тищенко, как отмечают расследователи, отстаивает интересы этой компании на заседаниях ВСК Верховной рады по расследованию коррупции в ГАСИ, открыто запрещая силовикам "давить на застройщиков". В то же время вопросы получения документов на незаконное строительство Тищенко на комиссии не поднимал.

При этом продолжается строительство ЖК "Академ-Квартал" в пер. Приладном, на месте бывшего завода. По документам – это реконструкция складских помещений, по факту – девять жилых домов с названием "многофункциональный комплекс", говорится в расследовании.

ГБР в 2019 году начало расследование о злоупотреблении властью и служебным положениям сотрудниками КГГА, выдавших незаконные документы. Но это не помешало "Интергал-Буд" снова получить разрешение на строительство новой очереди.

"Строительство в санитарной зоне – это нарушение действующего законодательства. Это чистого вида коррупция, которая захлестнула строительный рынок", – комментирует такие нарушения член общественного совета при КГГА Олег Попенко.

По такой же схеме – под видом строительства многофункционального комплекса – "Интергал-Буд" пытается начать строительство в парке на улице Генерала Жмаченка, 20 в Киеве. Местные жители три года добивались присвоения участку статуса парка, чтобы уберечь сосновый лес от застройки. Но компания Зубика снова пытается начать строительство под видом "завершения духовно-благотворительного комплекса".

Формальным заказчиком, как сказано в расследовании, является религиозная громада, однако вместо культовых сооружений тут планируют построить очередной ЖК. Отвечать на вопросы журналистов о связи с экс-нардепом Зубиком пастор Валерий Решетинский отказался и просто сбежал от съемочной группы.

Сейчас застройщик пытается через Хозяйственный суд отменить решение Киевсовета о создании парка и полностью его уничтожить. Жители вышли на протест и призывают суд принять законное решение.