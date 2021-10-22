Жданов: России больше нечем напугать Украину, страшный сон Путина сбывается

Россия пытается запугать Украину, когда называет перспективу членства Украины в НАТО нарушением своих "красных линий". Наращиванием сил у границ нашего государства агрессор пытается "защититься" от такого сценария.

Однако открытые военные действия Кремля против Украины, в том числе нанесение ракетных или ядерных ударов, приведут к непоправимым последствиям для самих россиян. Наблюдая за учениями оккупантов, украинская армия должна брать на заметку все новшества и отрабатывать их на собственных учениях.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. Далее приводим его прямую речь.

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Какие "активные меры безопасности" может применить Россия в случае сближения Украины и НАТО? Только милитаризация, усиление своего присутствия на наших границах, в том числе в Черном море. Большее на сегодняшний день РФ экономически, финансово и в военном плане не потянет.

Они пугают. Мы постоянно сталкиваемся с силовыми запугиваниями со стороны РФ и гадаем на кофейной гуще, нападет Путин или не нападет. А здесь мы сталкиваемся с запугиванием, когда России нечем пугать. Кроме громких слов: "Держите меня семеро, я сейчас его буду бить" – реально больше ничего нет.

Говорят, самый страшный сон Путина – это когда натовские войска будут стоять на границе с Россией. На сегодняшний день он фактически сбывается.

Россия очень этого боится. Действительно, вступление Украины в НАТО – это для них красные линии. Да, все рисуют красные линии. Но тут я бы вспомнил слова самого Путина, который сказал, что "красные линии мы будем рисовать себе сами".

Поэтому, если американские Абрамсы появятся на наших границах, но с опознавательными знаками ВСУ, думаю, Путин просто нарисует себе очередную красную линию поближе к Москве или к Уралу. Как уже получится.

Да, у них есть ядерное оружие, но его еще надо решиться применить. Это непросто – принять такое политическое решение. Я не думаю, что Путин к этому сегодня готов.

Открытая ракетная бомбардировка или открытый удар по Украине – это война. Тогда вступают в силу не просто санкции, а эмбарго и прекращение торгово-экономических связей со страной-агрессором. Так написано в Уставе ООН.

Обратите внимание, что "Газпром" сейчас минута в минуту выполняет все договорные обязательства по поставкам газа, в том числе о транзите газа через нашу территорию. Это знак того, что экономика России очень сильно зависит от валютной выручки.

Россия сегодня не собирается разыгрывать карту войны на европейском театре военных действий, потому что, в первую очередь, это не выгодно самой России.

В Украине может увеличится присутствие сил НАТО, но только не на постоянной основе. Украина – внеблоковая страна, у нас это записано в Конституции. Правда, в другой статье написано, что мы стремимся в НАТО.

Присутствие иностранных войск на нашей территории разрешает Верховная Рада Украины, что она и делает каждый год для проведения международных военных учений.

Здесь могут быть только инструктора, только наблюдатели НАТО, но ни о каких военных базах и их размещении на нашей территории на сегодня речь не идет.

Россия в Крыму проводит учения, где отрабатывают приемы недопущения дестабилизации обстановки. Это именно та реакция Кремля, о которой я говорил.

Если мы посмотрим тематику учений РФ, то вся она направлена либо на отражение высадки морского десанта, то есть оборонительная операция в Крыму, либо, как сейчас, по локализации и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника или отдельных мелких десантов, высаженных в Крым.

Перед этим они проводили учения по "обнаружению, локализации и уничтожению групп неопознанных катеров". Вспоминаем нашу концепцию построения военно-морских сил – москитный флот.

То есть Россия понимает: кроме как повышать обороноспособность в этих вопросах, другого выхода у них нет.

Поэтому они отыгрывают такие учения. Теперь это будет постоянно. Нам надо к этому привыкать, наблюдать за теми методиками, которые они применяют в ходе этих учений и все новенькое брать на карандаш и отрабатывать на своих учениях.

Самое главное – понимать, что мы живем с очень агрессивным и непредсказуемым соседом. Поэтому мы должны быть начеку.