Зеленскому назвали регионы с самой опасной динамикой по COVID-19

В Украине три региона на сегодня имеют наибольшую динамику по росту количества больных коронавирусом – это Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области.

Об этом заявили на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19. Оно состоялось под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса главы государства.

Так, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, активными больными коронавирусом в стране являются более 263 тысяч граждан.

"С 63 тысяч коек с приподнятым кислородом заполнены 39 тыс. Коек интенсивной терапии занято 2652 из 4909", – отметил он.

Шмыгаль напомнил о проведенном 20 марта заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по итогам которого к "красной" зоне отнесли столицу и Одесскую область. Утром 22 марта по поручению президента глава правительства провел совещание с министрами по разработке механизмов совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в "красных" зонах.

Данные по заболеваемости COVID-19 в Украине СНБО

Со своей стороны Зеленский заявил, что намерен как можно скорее подписать принятый нардепами 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса. После этого постановлением Кабинета министров будет создан специальный компенсационный фонд.

Министру здравоохранения Максиму Степанову на совещании поручили внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее вакцинировать граждан, записавшихся на прививку через портал "Дія". Кабмин же, подчеркивается в сообщении, работает над тем, чтобы страна получила обещанные вакцины – договоренности есть не только в рамках программы COVAX, но и по препаратам CoviShield, Sinovac, Pfizer.

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