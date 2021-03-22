Кабмин решил, как будет работать транспорт в "красных" зонах
В Украине в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности изменили порядок работы транспорта. Кабинет министров передал местным властям полномочия по определению работы общественного транспорта и по возможным запретам перевозок.
Как сообщил в свой Телеграм-канал министр инфраструктуры Владислав Криклий, теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решение о карантинных ограничениях в регионе.
Также только по решению комиссий будут запрещать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.
При этом под исключение попали:
транзитные перевозки;
перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
перевозки служебным (арендованным) автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;
перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.
Также по отдельному решению комиссии будет запрещено посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.
В "Укрзалізниці" добавили, что ограничивать высадку (посадку) в "красных зонах" будут исключительно по решению государственных или региональных комиссий.
Это означает, что действующий расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений в работе по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет. Для этого нужно решение вышеуказанных комиссий.
Отмечается, что решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове продлили усиленный карантин до 4 апреля из-за критической ситуации с COVID-19.