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Зеленского просят создать военную администрацию в Полтаве: появились детали

Ольга Липич
Политика
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Зеленского просят создать военную администрацию в Полтаве: появились детали

В Полтаве местные депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой создать в городе военную администрацию. Вместе с военнослужащими они написали главе государства письмо.

Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 15 апреля, написал депутат Полтавского городского совета Эдуард Волков. Решение об обращении к центральной власти было принято на заседании горсовета.

Политик отметил, что глава города Александр Мамай саботирует финансирование для военных и переселенцев. Поэтому депутаты требуют передать полномочия мэра руководителю военной администрации. Волков отметил, что сейчас готовится пакет документов.

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Решение было принято на заседании горсовета

"После саботажа Полтавским городским головой Мамаем финансирования и обеспечения мер обороны города и защитников Украины, депутаты городского совета на своем заседании вместе с военными приняли решение об обращении-просьбе к Владимиру Зеленскому, Руслану Стефанчуку, СБУ, Офису генерального прокурора, главе Полтавской ОВА Дмитрию Лунину, главе Полтавского облсовета Александру Беленькому назначить в городе Полтаве военную администрацию", – написал Волков.

Скриншот сообщения Эдуарда Волкова в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля в Полтаве раздались взрывы. Их услышали жители города после того, как раздалась воздушная тревога.

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