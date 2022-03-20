Украинцы показали, что умеют воевать – ВСУ ликвидировали 80-90% отдельных подразделений войск РФ: Зеленский записал новое обращение

Глава государства Владимир Зеленский отметил высокую подготовленность и результат украинской армии, которая проявляет мужество и профессионализм в самых горячих точках. Вооруженные Силы наносят невиданный ущерб армии противника, в отдельных подразделениях уничтожено до 80-90% личного состава.

Традиционное обращение опубликовано пресс-службой Офиса президента. Чтобы поддержать боевой дух наших защитников, Совет национальной безопасности и обороны запретил деятельность ряда политических партий.

К опальным политическим блокам и силам относятся: "Оппозиционная платформа – При жизни"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "блок Владимира Сальдо". Они прекратят функционировать на время военного положения.

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Уже по обычаю гарант Украины обратился к россиянам. Он огорчен тем фактом, что граждане страны-агрессора не реагируют даже на "похоронки", мешки и деревянные гробы, которые регулярно прибывают с украинской территории.

"Неужели для вас больше ничего не значат слова "сын", "мать", "отец"? Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат. Это 14 тысяч матерей. Это 14 тысяч отцов. Это жены, это дети, родственники и друзья. И вы этого не замечаете? А ведь жертв будет только больше. Пока продолжается эта война. Ваша война против нас, России против Украины. На нашей земле", – сказал Зеленский.

Поделился глава государства и проделанной работой на международной арене. Отдельно наш президент выделил солидарность с Украиной главы и народа Швейцарии в борьбе с кремлевским фашизмом.

"Это особое государство. Она не расталкивает локтями других на международной арене. Но когда говорит свое слово, его слышат абсолютно все. Швейцария поддержала санкции против России, примененные Европейским Союзом. Это значит очень многое для российской государственной машины. Я призвал их предпринять еще несколько шагов. Чтобы все швейцарские компании, еще не покинувшие рынок РФ, сделали это немедленно. Чтобы не отдавали ни одного доллара, франка или евро, российской военной машине на убийства наших людей", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что за дни полномасштабной войны уже 70 нашим защитникам присвоено звание Героя Украины. 2180 украинцев награждены орденами и медалями за мужество, за спасение сослуживцев и гражданских, за эффективные действия по обороне государства.

"Уверен, могу сказать от имени всего нашего украинского народа: мы благодарны каждому из вас. Каждому и каждому, кто защищает наше государство и останавливает армию кафиров, которую называли одной из нескольких самых мощных в мире", – заключил лидер нации.

Как писал OBOZREVATEL:

в Офисе президента категорически настаивают на неизменности принципов Украины при выходе на переговоры с Россией о прекращении войны;

оккупанты теряют гораздо больше бойцов личного состава и боевой техники, когда выходят на открытые бои с армией ВСУ.

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