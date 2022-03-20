Зеленский отметил государственными наградами 161 украинского защитника, 40 из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 161 украинского защитника. 40 из них получили их посмертно.

Кроме того, 12 воинам присвоено звание Героя Украины, восемь из них – посмертно. Об этом глава государства сказал в своем новом видеообращении к народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский также встретился с бойцами КОРДа – подразделения особого назначения Национальной полиции Украины. Им президент тоже вручил награды за их действия во время войны с Россией.

Только за два дня 70 украинских военнослужащих получили звание Героя Украины. А 2180 украинцев наградили орденами и медалями за мужество, за спасение сослуживцев и гражданских, за эффективные действия по обороне государства.

Видео дня

"Уверен, могу сказать от имени всего нашего украинского народа: мы искренне благодарны каждому из вас. Каждому и каждой, кто защищает наше государство и останавливает армию оккупантов, которую называли одной из нескольких самых мощных в мире", – подчеркнул украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский присвоил звание Героя Украины шестерым военнослужащим и отметил государственными наградами 139 защитников. Высокие награды за проявленные в обороне государства от путинской армии мужество и героизм 32 защитника Украины получили посмертно.

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