Украинцы массово ринулись в церкви, нарушая карантинные нормы

Украинцы 25 апреля, в Вербное воскресенье, массово бросились в церкви. Несмотря на карантин и борьбу с коронавирусом, верующие создали скопления, как в помещениях, так и на улице.

Соответствующие фото из столицы разместил в Facebook фотограф Ян Доброносов, а фото из регионов появились в Telegram "Типичный Киев".

"Христиане восточного обряда сегодня отмечают Вербное воскресенье. Вот так придерживаются карантинных ограничений в разных городах Украины", – говорится в подписи под фото.

Кроме того, в сети разместили видео скопления людей в Вербное воскресенье в Донецке.

После того, как люди массово по стране пренебрегли карантинными правилами, уже на пасхальные праздники власть планирует вводить дополнительные меры для соблюдения гражданами карантинного режима.

"Что касается праздников. Мы сегодня провели рейд по всем церквам и увидели, что не соблюдаются никакие противоэпидемические правила согласно договоренности, заключенной в четверг и пятницу. Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений. Поэтому на пасхальные будем проводить дополнительные мероприятия, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", – сказал в эфире " Украина 24 " глава ГУ Держпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным правительства, в Украине не будут менять действующую модель адаптивного карантина в праздничные дни в начале мая.