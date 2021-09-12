Зеленский заявил, что Байден поддерживает стремление Украины стать членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что глава США Джо Байден поддерживает нашу страну в стремлении стать членом НАТО. Однако это зависит не только от воли Вашингтона.

Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN. Он отметил, что прямо спросил лидера американцев, когда Украина станет членом Альянса.

"Главная мысль его речи – а мы говорили минут 20 только про Альянс и членство Украины – он сказал, "думаю, вы должны быть в НАТО, но это не только мое решение", – привел слова Байдена Зеленский.

Также наш президент добавил, что от Штатов не было прямого сигнала, что Украину скоро примут в НАТО.

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Кроме того, отвечая на вопрос, не боится ли он, что Штаты оставят Украину, как Афганистан, Зеленский сказал, что такое сравнение неверно.

"Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан", – подчеркнул президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к членству в ЕС и НАТО, а США являются стратегическим партнером нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что вступление Украины в Североатлантический Альянс (НАТО) подтверждено на самом высоком уровне.