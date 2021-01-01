Как менялся образ Меркель во время 16-ти новогодних обращений: показательные фото

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила перед нацией с традиционным новогодним обращением. Она привлекла внимание журналистов к изменениям в своем образе за более чем 15 лет в должности.

Как пишет Stern, политик призналась, что это, вероятно, будет ее последняя речь по поводу данного праздника. Ведь она больше не намерена баллотироваться на федеральных выборах.

"Я думаю, что я не преувеличиваю, когда говорю: никогда за последние 15 лет мы все не считали старый год таким сложным. И никогда, несмотря на все заботы и определенный скептицизм, мы не ожидали нового года с такой большой надеждой", – отметила Меркель.

Для записи ролика она как всегда выбрала сдержанный лук – канцлер ФРГ надела золотистый атласный блейзер, который слегка мерцает. Это натолкнуло СМИ на идею сравнить ее новогодние образы за более чем полтора десятилетия во власти.

Показательно, что в последнее время Меркель почти всегда выбирала блестящие блейзеры и пиджаки ярких цветов: голубого, бордового, оливкового, красного. А в начале своей карьеры, она, вероятно предпочитала вещи из бархата и подобных плотных тканей темных оттенков.

Кроме того, на более старых фото на Меркель часто можно было заметить очки. Что касается прически, то она у немецкого политического лидера практически никогда не менялась.

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