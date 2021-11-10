Зеленский записал новое видео и призвал украинцев вакцинироваться

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время записал видеообращение. В нем он среди прочего призвал граждан вакцинироваться.

Ролик 10 ноября был опубликован в Telegram-канале главы государства. Также президент высказался о новом заседании Совета нацбезопасности и обороны, войне на Донбассе и перемещении российских войск у наших границ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Прежде всего, Зеленский обратил внимание на статистику, по которой 93% госпитализированных украинцев – невакцинированы.

По словам президента, страна готова ко всему и всем обеспечена: работает 536 больниц, есть 76 тысяч коек, из которых 72 тысячи – с кислородом.

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"Медицинская система готова как никогда, но не нужно проверять ее на себе. Нужно всем беречь свою жизнь", – сказал глава государства.

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