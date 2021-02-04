Зеленский закрыл каналы Медведчука: Муждабаев спрогнозировал дальнейшие ходы политика

Пророссийские симпатики в Украине пойдут во все тяжкие и покажут себя во всей красе, чтобы возобновить работу заблокированных телеканалов, фактически принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Об этом OBOZREVATEL сказал журналист, медиаменеджер и заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала "ATR" Айдер Муждабаев, комментируя вопрос о дальнейших действиях симпатиков депутата.

"Медведчук будет делать то, что ему скажет Путин. Мы уже увидели заявление главы Союза журналистов Украины (осудил введенные санкции. – Ред.) – это один из примеров пятой колонны. Мы увидим разных симпатиков России. Имею счастливую возможность понаблюдать, как поставленные Зеленским в плачевное положение пророссийские силы покажут себя во всей красе", – сказал он.

По словам Муждабаева, закрытие телеканалов кардинально изменит повестку дня внутри Украины и будет иметь эффект трех разгромленных бригад диверсантов.

"Если каналов нет на кнопках (телевизионного пульта. – Ред.) – никто их искать нигде долго не будет. Это как было с российскими сайтами и соцсетями, о которых сейчас в Украине никто даже не вспоминает. Об этих каналах тоже можно забыть и помогать американцам документировать всех коллаборантов, чтобы против них вводили все новые санкции", – подытожил Муждабаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский мог ввести санкции против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака из-за опустившегося рейтинга партии "Слуга народа".